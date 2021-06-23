Криптовалютные ограничения Китая вынудят майнеров переехать в другие страны

Борьба китайского правительства с индустрией добычи криптовалюты вынуждает местных майнеров сворачивать деятельность и переезжать в другие страны, пишет издание Bloomberg со ссылкой на крупнейшую биржу обмена криптовалюты Binance Holdings.

В интервью на Катарском экономическом форуме исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) отметил, что его компания уже наблюдает значительный отток майнеров из Китая в другие страны.

Действия Китая породили неопределённость на рынке криптовалют и привели к существенному снижению стоимости биткоина и других монет. Если ещё в середине апреля этого года цена одного биткоина составляла почти $65 тыс., то в минувший вторник она опустилась ниже $30 тыс. Однако спустя некоторое время цена криптовалюты выросла почти до $40 тыс.

«На долю Китая к концу года может прийтись меньше 50 % добытых биткоинов в мире. Ранее этот показатель составлял 65 %», — прокомментировал в разговоре с изданием Bloomberg Дэн Вейскопф (Dan Weiskopf), один из управляющих биржевым фондом Amplify Transformational Data Sharing ETF, занимающимся инвестициями в сферы, связанные с криптодобычей. Он также добавил, что майнеры могут выбрать США , Канаду, Швецию или Аргентину в качестве альтернативных площадок для возобновления добычи криптовалюты.

По данным платформы BTC.com, мировой хешрейт биткоина, то есть вычислительная производительность всей сети добычи киптовалюты за последние пару недель снизился примерно на 40 %.

«Падение хешрейта, возможно, временное, является следствием того, что китайские майнеры уходят в офлайн. С другой стороны, это хорошая новость для майнеров из США, которые сейчас расширяют свои мощности и планируют увеличить объёмы хеша в этом и следующем году», — добавил Вейскопф.



