ГФС снова провела обыск в "Киевпасстрансе"

Государственная фискальная служба во вторник, 22 июня, провела обыски в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственные действия прошли по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств.

"Должностные лица КП «Киевпасстранс», действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия «Киевпасстранс» - «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими субъектами хозяйственной деятельности, в том числе с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии", - считают в ГФС.

По оценкам ведомства, общая стоимость работ составила более 80 млн гривен, часть из которых была присвоена. Для установления убытков назначили экспертизу.

Кроме того, по данным ГФС, ряд лиц помогал отдельным предприятиям уклоняться от налогов.

В "Киевпасстрансе" изъяли компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

Напомним, что в мае в "Киевпасстрансе" уже проводили обыск по делу о присвоении денег, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе г.. Киев .

"Киевпасстранс" - крупнейший пассажирский перевозчик в столице. Он оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусами, троллейбусами, трамваями и фуникулером, а также железнодорожным транспортом внутреннего сообщения (городская электричка).