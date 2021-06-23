Директора одного из крупнейших заповедников Украины будут судить за растрату

Его обвиняют в восьмикратной переплате за ненужное здание.

Фото: 7chudes.in.ua

Генерального директора "Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" будут судить по обвинению в растрате.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2018 году директор купил по завышенной цене ненужное здание в Переяславе. В Едином государственном реестре судебных решений сообщается, что речь идет о здании кафе "Старый вертеп" площадью 609 кв. м, находящемся рядом с музеем "Заповіту" Тараса Шевченко.

Оно было куплено за 19,45 млн гривен при реальной стоимости 2,5 миллиона гривен.

Фото: pereiaslav.city

Вместе с директором заповедника будут судить владелицу этого здания, а также оценщика, который якобы помог подготовить отчеты с завышенной стоимостью предмета оценки.

Обвиняемым вменяют в вину растрату чужого имущества в особо крупных размерах, составление и выдачу заведомо поддельных официальных документов, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, чч. 2, 4 ст. 358, чч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Общая площадь заповедника - 3050 га, в том числе 420 тыс. кв.м. экспозиционной площади. В его состав входят территории г. Переяслава-Хмельницкого, его окрестностей и Переяслав-Хмельницкого района, вокруг которых определены охранные зоны. В него входят более двух десятков музеев различных профилей, в том числе Музей народной архитектуры и быта в Переяславе.

Руководителем музея с 2014 года является Алексей Лукашевич.