Директора одного из крупнейших заповедников Украины будут судить за растрату

Его обвиняют в восьмикратной переплате за ненужное здание.

Фото: 7chudes.in.ua

Генерального директора "Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" будут судить по обвинению в растрате.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2018 году директор купил по завышенной цене ненужное здание в Переяславе. В Едином государственном реестре судебных решений сообщается, что речь идет о здании кафе "Старый вертеп" площадью 609 кв. м, находящемся рядом с музеем "Заповіту" Тараса Шевченко.

Оно было куплено за 19,45 млн гривен при реальной стоимости 2,5 миллиона гривен.

Фото: pereiaslav.city

Вместе с директором заповедника будут судить владелицу этого здания, а также оценщика, который якобы помог подготовить отчеты с завышенной стоимостью предмета оценки.

Обвиняемым вменяют в вину растрату чужого имущества в особо крупных размерах, составление и выдачу заведомо поддельных официальных документов, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, чч. 2, 4 ст. 358, чч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Общая площадь заповедника - 3050 га, в том числе 420 тыс. кв.м. экспозиционной площади. В его состав входят территории г. Переяслава-Хмельницкого, его окрестностей и Переяслав-Хмельницкого района, вокруг которых определены охранные зоны. В него входят более двух десятков музеев различных профилей, в том числе Музей народной архитектуры и быта в Переяславе.

Руководителем музея с 2014 года является Алексей Лукашевич.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 разаДоходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 раза
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
Туроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданнойТуроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданной
Цена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожаетЦена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожает
Украинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендовУкраинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендов
Блок рекламы


Похожие новости
Сумма накопленных на рынке газа долгов представляет угрозу для энергобезопасности УкраиныСумма накопленных на рынке газа долгов представляет угрозу для энергобезопасности Украины
Экспорт титаносодержащих руд и концентрата из Украины вырос на 5%Экспорт титаносодержащих руд и концентрата из Украины вырос на 5%
Счет в банке украинцам будут открывать по-новому, - НацбанкСчет в банке украинцам будут открывать по-новому, - Нацбанк
Металлурги Украины почти исчерпали квоту на поставку толстолистового проката в ЕСМеталлурги Украины почти исчерпали квоту на поставку толстолистового проката в ЕС
Эмигрант из Украины, создавший OnlyFans, стал долларовым миллиардером в БританииЭмигрант из Украины, создавший OnlyFans, стал долларовым миллиардером в Британии
Кабмин разрешил назначить гендиректора "Укрпочты" без конкурсаКабмин разрешил назначить гендиректора "Укрпочты" без конкурса
Нафтогаз Украины не захотел предоставить финансовый план на 2021 годНафтогаз Украины не захотел предоставить финансовый план на 2021 год
Главу Юнион Стандард Банка будут судить за растрату более 521 миллионаГлаву Юнион Стандард Банка будут судить за растрату более 521 миллиона
Экономика Украины с начала года сократилась всего на 0,2% — МинэкономикиЭкономика Украины с начала года сократилась всего на 0,2% — Минэкономики
МВФ все еще ожидает большего прогресса Украины на пути ко второму траншу - ФондМВФ все еще ожидает большего прогресса Украины на пути ко второму траншу - Фонд
Последние новости
Подгружаем последние новости