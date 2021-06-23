Главные события на фондовых биржах 22 июня: Выступление Пауэлла поддержало рынок США

Во вторник индекс S&P 500 прибавил 0,51%, поднявшись до отметки 4246 пункта.

Главные события на фондовых биржах 22 июня: Выступление Пауэлла поддержало рынок США
Фото: ukrinform.ru

Торги на рынке

Среди крупнейших компаний США, лидерами роста стали акции NVIDIA Corporation, выросшие на 2,4%, и акции компании Netflix, прибавившие за день 2,3%.

Аутсайдерами стали акции компании AT&T Inc., потерявшие за день 0,5%, и акции The Walt Disney Company, просевшие на 0,2%.

Выступление Пауэлла

22 июня в своем выступлении перед Конгрессом США глава ФРС Джером Пауэлл не разочаровал рынки. Он выразил уверенность в восстановлении экономики США и повторил то, что считает инфляцию временным явлением.

Пауэлл обратил внимание на то, что пандемия все еще несет риски в виде новых штаммов вируса covid-19, поэтому ФРС будет продолжать помогать экономике.

Позитивный настрой на рынке США сохранился и рынок продолжил подниматься вверх. Ведь, что может быть лучше, чем одновременный рост экономики, с продолжающимся стимулированием.

Такого «счастья» инвесторы еще не видели никогда. Поскольку текущие условия в корне отличаются от всего что было раньше, то и поведение рынка тоже отличается.

У рынка США на данный момент нет повода для страхов и падения. Одновременное действие нескольких факторов, таких как сильный рост экономики, высокая инфляция и стимулирование со стороны фискальных и монетарных властей, создают силу для роста рынка.

Но отчасти рынок США за последний год уже вырос на всех этих факторах и все они во многом уже заложены в цену. При подходе к максимумам рост замедляется и начинает буксовать.

В итоге рынок пришел к патовой ситуации, когда он не может упасть, но и сил для роста осталось не много. Рынок США с апреля по сути «топчется» на одном месте. А весь новостной фон для инвесторов свелся к одному вопросу — сколько еще будет длиться «денежный дождь».

Рост опасений о свертывании стимулирования заставляет рынок нервничать, и он робко идет вниз. Как только эти опасения развеиваются, рынок быстро восстанавливается, а приблизившись к максимумам рост затормаживается. И так происходит волна за волной.

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