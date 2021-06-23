ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 22 июня привлекло в бюджет более 11,383 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: psm7.com

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил 6 запланированных гривневых облигаций со сроками обращения 161 день, 392, 518, 700, 1064 и 1785 дня. А также облигации, номинированные в долларах США , со сроком обращения 365 дней.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 11,383 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

481 млн грн — под 9,0% с погашением 01.12.21;

2,07 млрд грн — под 10,97% с погашением 20.07.22;

1,465 млрд грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;

3,548 млрд грн — под 12,0% с погашением 24.05.23;

135 млн грн — под 12,30% с погашением 22.05.24;

643 млн грн — под 12,59% с погашением 13.05.26;

$112 млн — под 3,7% с погашением 23.06.22.

Спрос на облигации был удовлетворен практически по всем выпускам, кроме краткосрочных, которые были лимитированы на 500 млн шт.

Как изменилась доходность

Средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 9,0% (+1 б. п.), годовых — 10,97% (без изменений), 1,5-годовых — 11,30% (без изменений), 2-летних — 12,00% (без изменений), 3-летних — 12,30% (без изменений), 5-летних — 12,59% (без изменений).

В долларах США средневзвешенная доходность осталась без изменений — 3,7%.

Ранее

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в мае уменьшился на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.