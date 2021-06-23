ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
Министерство финансов на аукционах 22 июня привлекло в бюджет более 11,383 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.
Что предлагалось
Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил 6 запланированных гривневых облигаций со сроками обращения 161 день, 392, 518, 700, 1064 и 1785 дня. А также облигации, номинированные в долларах США, со сроком обращения 365 дней.
Сколько привлекли
От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 11,383 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:
- 481 млн грн — под 9,0% с погашением 01.12.21;
- 2,07 млрд грн — под 10,97% с погашением 20.07.22;
- 1,465 млрд грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;
- 3,548 млрд грн — под 12,0% с погашением 24.05.23;
- 135 млн грн — под 12,30% с погашением 22.05.24;
- 643 млн грн — под 12,59% с погашением 13.05.26;
- $112 млн — под 3,7% с погашением
23.06.22.
Спрос на облигации был удовлетворен практически по всем выпускам, кроме краткосрочных, которые были лимитированы на 500 млн шт.
Как изменилась доходность
Средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 9,0% (+1 б. п.), годовых — 10,97% (без изменений), 1,5-годовых — 11,30% (без изменений), 2-летних — 12,00% (без изменений), 3-летних — 12,30% (без изменений), 5-летних — 12,59% (без изменений).
В долларах США средневзвешенная доходность осталась без изменений — 3,7%.
Ранее
В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.
По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в мае уменьшился на 6,7 млрд грн (-0,7%) — до 990,8 млрд грн.
- В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $964 млн и 112 млн евро.
- Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.