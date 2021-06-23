Ипотека восстанавливается благодаря кредитованию на вторичном рынке — НБУ

Начиная со середины 2020 года ипотека в Украине начала стремительно восстанавливаться, прежде всего благодаря кредитованию покупки жилья на вторичном рынке. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Нацбанка.

Фото: epravda.com.ua

Восстановление ипотеки

Согласно отчету НБУ, восстановление ипотеки стало возможным прежде всего благодаря снижению стоимости: средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке в апреле составила 14,1%, что почти на 7 в. п. меньше, чем в начале прошлого года.

Причина восстановления

Новые выдачи за первые четыре месяца выросли в два раза по количеству и почти в три — по объему в годовом измерении.

Частично быстрое ипотечное кредитование в марте и апреле является результатом программы государственной поддержки. Объемы ипотеки растут прежде всего за счет кредитов на покупку жилья на вторичном рынке.

За последние 12 месяцев на новостройки банки выдали около 15% от всей новой ипотеки.

Что нужно для запуска массовой ипотеки

Для запуска массовой ипотеки важно упорядочить рынок новостроек и повысить уровень защиты прав кредиторов, говорится в отчете НБУ.

Правовое поле должно гарантировать равные условия как для заемщиков, так и для кредиторов.

В начале 2021 года начала свою работу программа государственного субсидирования «Доступная ипотека под 7%», что позволяет снизить стоимость займа для должника. Она потенциально может создать значительный дополнительный спрос на ипотеку.

По программе кредитные риски несут исключительно банки, поэтому они сохраняют действующий подход к оценке платежеспособности клиентов. Он сегодня преимущественно консервативной.

Условия ипотеки под 7% годовых

Получить льготный кредит под 7% будет нелегко. В правительственном постановлении № прописаны ограничения как к заемщикам, так и к предмету ипотеки.

Максимальная сумма займа — 2 млн грн;

Максимальный срок — 20 лет;

Минимальный первый взнос — 15% стоимости жилья.

Взять кредит можно будет и на новое жилье, в том числе еще недостроенное, и на жилье на вторичном рынке, но которому не более трех лет, то есть которое введено в эксплуатацию не позднее 2015 года.

Для одинокого человека или семьи из двух человек площадь жилья ограничена 50 кв. м. На каждого следующего члена семьи добавляется 20 кв. м. Стоимость общей площади жилья, которое превышает допустимую норму, должна быть уплачена заемщиком за счет собственных средств или на общих условиях кредитования.

Требования к заемщику

Право на льготное кредитование будут иметь не все. Претендовать на ипотеку под 7% в первую очередь смогут те, кто реально нуждается в улучшении жилищных условий. К таковым, согласно документу, отнесены:

граждане, которые последние 5 лет не продавали жилье (кроме временно перемещенных лиц),

те, кто состоит на так называемом «квартирном учете»,

жители общежитий или граждане, владеющие жильем, которое по площади не превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи,

молодые семьи,

внутренне перемещенные лица,

ученые, медики и бюджетники.

Напомним

В феврале 2021 года украинские банки выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн.

Объем выдачи кредитов вырос на 40% по сравнению с январем 2021 года и на 81% по сравнению с февралем 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросла на 39%, за год — на 35%.

В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов выдано в Киеве — 171 договор на 177 млн грн (39% от общей суммы).