НБУ: Финсектор прошел кризисный период без значительных потерь (отчет)

Финансовый сектор продемонстрировал высокий уровень устойчивости и прошел кризисный период без значительных потерь.

НБУ: Финсектор прошел кризисный период без значительных потерь (отчет)
Фото: flickr.com

Финансовый сектор продемонстрировал высокий уровень устойчивости и прошел кризисный период без значительных потерь. Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.

Восстановление экономики

Согласно отчету НБУ, восстановление экономики продолжается благодаря высокому внутреннему спросу и благоприятным условиям на внешних рынках.

Монетарная политика НБУ остается мягкой, несмотря на повышение в марте и апреле учетной ставки в ответ на усиление инфляционных рисков.

Возобновляется интерес иностранных инвесторов к долгам украинских эмитентов.

Однако волатильность мировых рынков капитала и паузы в сотрудничестве с международными финансовыми организациями создают определенные риски для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования внешних долгов.

Кредитование реального сектора и населения

Реальный сектор восстанавливается неравномерно, впрочем большинство отраслей проходят коронакризис без значительных потерь и постепенно увеличивают спрос на кредитные ресурсы, говорится в отчете.

Государственные программы кредитования стимулируют рост кредитных портфелей малых и средних заемщиков.

Темпы роста кредитования населения также заметно ускоряются. Сегмент необеспеченного кредитования формирует основу портфеля, имеет самую высокую доходность и высокие кредитные риски по сравнению с другими банковскими продуктами.

Повышение веса риска по этим активам с текущих 100% до 150% до конца 2021 года создаст запас капитала на случай неожиданных убытков от возможной недооценки банками кредитных рисков этого сегмента.

Ряд банков активно наращивает ипотечные портфели. Высокие темпы роста ипотеки могут храниться длительное время, учитывая низкий — менее 1% ВВП — текущий уровень проникновения ипотечного кредитования.

Качество кредитного портфеля

Влияние коронакризиса на качество кредитов оказался значительно слабее, чем НБУ ожидал в начале кризиса. Расходы на формирование резервов в 2020 году выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом, однако существенно не повлияли на прибыльность сектора.

Средства населения

В период кризиса доля средств по требованию в структуре фондирования банков выросла из-за снижения процентных ставок и желания вкладчиков иметь постоянный доступ к сбережениям. Впрочем, фондирование остается устойчивым, изменение его срочной структуры не несет заметных рисков ликвидности.

Прибыльность банков

Снижение стоимости фондирования позволило большинству банков удержать приемлемую процентную маржу. А наращивание операций увеличило чистый процентный доход.

В дальнейшем банки будут вынуждены приспособиться к работе в условиях низкой процентной маржи. Потенциал удешевления фондирования почти исчерпан, а снижение ставок по кредитам будет продолжаться.

Комиссионный доход также рос высокими темпами. Он оказался устойчивым к воздействию карантина благодаря своевременной адаптации финучреждений к новым условиям работы с фокусом на удаленное обслуживание.

Росту комиссионных доходов способствовал и общий рост спроса бизнеса и населения на банковские услуги.

Доходы банков с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы, которые существенно снизились в 2021 году.

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