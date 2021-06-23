Microsoft впервые достигла рыночной капитализации в $2 триллиона

Сегодня во время торгов на фондовой бирже акции Microsoft в определённый момент достигли курса $265,79, благодаря чему капитализация редмондской корпорации превысила знаковую отметку в $2 триллиона. Это произошло впервые за всю историю компании.

Microsoft впервые достигла рыночной капитализации в $2 триллиона

wsj.com

На момент закрытия торгов стоимость акций Microsoft составляла $265,51, самую малость не дотянув до отметки в $265,55, необходимой для закрепления рыночной стоимости компании на уровне в $2 триллиона. В итоге Apple сохранила звание единственной компании, чья капитализация превышает $2 триллиона. Впервые этот показатель, по сей день являющийся рекордным, был достигнут в августе прошлого года.

С момента выхода на биржу 35 лет назад компании Microsoft потребовалось 33 года чтобы пересечь отметку в $1 трлн, и ещё 2 года чтобы достичь $2 трлн. Сейчас повышенный интерес к акциям компании вызван скорым анонсом Windows 11, который состоится уже завтра.

Microsoft впервые достигла рыночной капитализации в

wsj.com

Заметим, что некогда акции Microsoft торговались и по куда более высоким ценам. Так, во время «пузыря доткомов» курс достигал отметки в $614,7. Это произошло 27 декабря 1999 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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