Минфин разместил ОВГЗ на 8,3 млрд грн и 112 млн долл

Минфин разместил ОВГЗ на 8,3 млрд грн и 112 млн долл

Министерство финансов в ходе аукционов 22 июня разместило ОВГЗ на 8,3 млрд гривен и 112 млн долларов. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет.

Срок обращения облигаций предложенных в долларах составляет 1 год.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 8,3 млрд гривен.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,0%, 1-летних - 10,97%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,0%, 3-летних - 12,30%, а 5-летних - 12,59%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 112 млн долларов.

Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах составила 3,70%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 11,4 млрд гривен.

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