"Укрзализныця" продала металлолома почти на 1,2 миллиарда гривен

На днях успешно прошли 12 аукционов по продаже лома цветных металлов.

"Укрзализныця" продала металлолома почти на 1,2 миллиарда гривен
Фото: Александр Рудоманов

АО "Укрзализныця" с начала 2021 года провела в электронной системе "Prozorro.Продажи" 43 успешных аукциона по продаже лома черных и цветных металлов на 1 млрд 185 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

В частности, во время указанных онлайн-аукционов был реализован лом черных металлов более чем 1,03 млрд гривен и лом цветных металлов и сплавов - на 151, 6 млн гривен.

"Укрзализныця - едва ли не самый активный организатор онлайн-торгов на Prozorro.Продажи. На днях успешно прошли 12 аукционов по продаже лома цветных металлов. Как и планировали, продали почти 2 тыс. тонн сырья на 151,6 млн грн. Прирост стоимости на торгах относительно начальной составил 6,65 млн грн", - отметил и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик.

По его словам, в ближайшее время также планируется реализовать 30,3 тыс. очередной партии лома черных металлов и получить не менее дополнительно 187,5 млн гривен.

Напомним, "Укрзализныця" для ремонта вагонов потратила 200 млн грн на материалы, не отвечающие требованиям безопасности.

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