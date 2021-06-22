Биткоин упал ниже $30 тысяч — впервые с января 2021 года

Стоимость биткоина опустилась ниже $30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Цена криптовалюты впервые опустилась до такого уровня с января 2021 года.

Источник: Coindesk

Суммарно токен потерял чуть больше 7 % стоимости за сутки. В моменте биткоин опускался до $29,4 тысячи. Затем его цена восстановилась до уровня $30,09 тысячи, но в итоге повторно опустилась ниже указанной отметки.

Падение случилось на следующий день после того, как Национальный банк Китая запретил ключевым финансовым учреждениям работать с криптовалютой. Кроме этого, в стране ввели запрет на майнинг, после чего крупнейшие криптофермы в провинции Сычуань прекратили свою работу.

Эксперты также отметили усиление регулирования криптовалюты со стороны американских властей. За последние полгода три федеральных органа попросили расширить их полномочия в работе с цифровыми токенами. Последним стало налоговое управление, которое обратилось к Конгрессу США за «чёткими указаниями о полномочиях».

На фоне падения биткоина снизились курсы и других криптовалют. Ethereum потерял 9 % стоимости, Ripple — 19 %, а Dogecoin подешевел на четверть.



