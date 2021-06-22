Госстат ухудшил оценку падения ВВП в I квартале

Госстат ухудшил оценку падения ВВП в I квартале

Реальный валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 году снизился на 2,2%, такую уточненную оценку сообщила Государственная служба статистики во вторник, предварительно оценившая спад в середине мая в 2%.

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 1 трлн 8,6 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 24,28 тыс. грн.

Госстат добавил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 1,2%.

Ставедомство уточнило, что изменение дефлятора составило 20,7%.

По данным Госстата, в первом квартале 2020 года спад составил 1,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года, во втором квартале прошлого года он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.

Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 853,69 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 874,62 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), в четвертом – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).

Как сообщалось, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году – на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. – соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году.

Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%.

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