Украина за 12 месяцев должна отдать кредиторам $10 млрд

Национальный банк предупредил, что график долговых выплат Украины в ближайшие годы будет оставаться напряженным.

Об этом говорится в новом отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ во вторник, 22 июня.

"В течение следующих двенадцати месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственным и гарантированным государством долгам превысят 10 млрд долл. В гривневом сегменте рынка погашение основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн", - говорится в нем.

Пик выплат по валютным долгам приходится на сентябрь 2021 года, когда Украина должна отдать кредиторам более 3 млрд долларов.

Нацбанк считает, что в таких условиях пауза в сотрудничестве с Международным валютным фондом представляет риск для макроэкономической стабильности.

"В период, когда эффекты кризиса, вызванного пандемией COVID-19, для финансовых рынков все еще неясны, Украине крайне важно иметь постоянный доступ к международному официальному финансированию. Программа МВФ для стран, имеющих низкий рейтинг, является определенным страховым полисом и гарантией того, что период выплат будет пройден гладко, с минимальными рисками для макроэкономической и финансовой стабильности. В нынешних условиях Украина может привлекать ресурсы на международных рынках капитала даже без программы с МВФ , хотя и по более высокой цене. Однако проводить средне- и долгосрочное планирование государственных финансов, исходя из предположения, что рынки всегда будут благоприятными для стран с неинвестиционными рейтингами, не следует", - говорится в отчете.

Нацбанк также советует не очень надеяться на дополнительную эмиссию специальных прав заимствования, по которой Украина может получить около 2,7 млрд долларов.

"Существует высокая вероятность, что эти средства поступят после периода пиковых выплат в сентябре, нет и однозначного ответа о возможности их использования для финансирования дефицита бюджета", - пояснили в Нацбанке.