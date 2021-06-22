Эксперты ожидают рекондной прибыли POSCO во II квартале

Эксперты ожидают рекондной прибыли POSCO во II квартале

Как сообщает The Korea Bizwire, согласно рыночным прогнозам, ведущий производитель стали в Южной Корее компания POSCO, вероятно, продемонстрирует рекордную операционную прибыль во втором квартале года на фоне восстановления мирового спроса.

Согласно анализу прогнозов Yonhap Infomax, средняя оценка восьми местных брокерских компаний по операционной прибыли POSCO за апрель-июнь составила 1,93 триллиона вон ($1,73 млрд.), что более чем в 10 раз больше, чем годом ранее.

Это самая большая квартальная операционная прибыль с тех пор, как POSCO ввела более строгие глобальные правила бухгалтерского учета, названные Международными стандартами финансовой отчетности в 2011 году.

POSCO зарегистрировала самый большой квартальный операционный доход в размере 1,7 триллиона вон в период с апреля по июнь 2011 года. Прогноз на текущий квартал также выше, чем 1,55 триллиона вон тремя месяцами ранее, что было самым высоким показателем за 10 лет.

Радужные прогнозы по прибыли сталелитейных компаний во втором квартале сделаны на фоне резкого роста спроса на сталь со стороны автопроизводителей, судостроителей и строительных фирм, который является результатом восстановления мировой экономики после коронавируса.

Наблюдатели рынка также заявили, что цены на стальную продукцию резко выросли, что привело к повышению прибыльности местных сталелитейных предприятий, несмотря на рост цен на железную руду.

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