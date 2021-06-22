Британский склад Amazon уличили в уничтожении огромного количества непроданных товаров

Расследование, проведённое журналистами ITV News показало, что на складе Amazon в британском Данфермлине каждый день уничтожается огромное количество новых товаров — начиная от MacBook и телевизоров и заканчивая ювелирными изделиями, книгами и упаковками медицинских масок.

itv.com

В ходе интервью представитель британского подразделения Amazon Джон Бумфри (John Boumphrey) заявил, что товаров уничтожается «чрезвычайно мало». Также компания утверждала, что ничего не отправляется на свалки, а используется в качестве сырья для переработки или получения энергии.

Есть и другая точка зрения. Бывший сотрудник Amazon утверждает, что еженедельно имеется план на уничтожение порядка 130 000 единиц всевозможных товаров, половина из которых новые, а вторая половина — возвращены покупателями. В недели пиковых нагрузок число уничтожаемых товаров достигает 200 000. Подход к утилизации у компании не избирательный — в утиль попадают фены, пылесосы, ноутбуки и планшеты, на следующий день — 20 000 упакованных медицинских масок.

Новостному каналу удалось получить доступ к статистике. Выяснилось количество товаров, предназначенных для раздачи в благотворительных целях и для утилизации. Оказалось, что за одну неделю 124 000 товаров уничтожили и только 28 000 — отправили нуждающимся.

itv.com

Причина проста и давно известна. Amazon не только продаёт собственные товары, но и является площадкой для множества продавцов, у которых есть возможность хранить свои изделия на складах компании. Чем дольше хранится товар — тем дороже его хранение. Наконец, в один момент становится дешевле отдать его на уничтожение, чем хранить.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) и его помощники уже пообещали провести подробнейшее расследование, связанное с подобной неэкологичной практикой.



