Газпром выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Газпром выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину

РоSSийский "Газпром" на аукционе по распределению месячных мощностей для транзита газа через территорию Украины на июль приобрел объем в 15 млн кубометров в день.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на платформе RBP, передает ExPro.

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) предлагал на аукционе 15 млн куб. м в день дополнительных мощностей на гарантированной основе. Таким образом, "Газпром", как и в мае и июне выкупил все предложенные мощности. По сравнению с мартом и апрелем объемы забронированных мощностей выросли на 0,8 млн куб. м.

Таким образом, вместе с мощностями по действующему контракту (109,6 млн куб. м в сутки) в июле максимальный суточный объем транзита роSSийского газа через Украину составит 124,6 млн куб м.

Почти весь газ "Газпром" планирует качать в Европу в словацком направлении через "Ужгород/Вельке Капушаны". Так, на июль компания дополнительно забронировала в этой точке 14,7 млн куб. м мощностей в сутки, как и в мае и июне.

Кроме того, ОГТСУ объявил дополнительный аукцион по продаже прерывистых мощностей для транзита природного газа через Украину, который пройдет 29 июня. Украинский оператор предлагает 63,7 млн куб. м в день на июль на границе с РФ.

Как сообщалось, в предыдущие месяцы "Газпром" ни разу не покупал прерывистые мощности, что позволило существенно увеличить транзит газа в Европу через территорию Украины.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом роSSийский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.


МинПром по материалам БизнесЦензор

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