Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ в период избирательных кампаний 2023-2024 годов — BofA

Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023?2024 годов. Об этом говорится в отчете BofA Global Research, которым располагает агентство «Интерфакс-Украина».

Фото: americanbutler.com

Развитие отношений с МВФ

Отмечается, что аналитики ожидают продолжения текущей программы МВФ до 2022 года «при условии ограниченного прогресса».

«Однако мы также думаем, что украинская власть может попытаться „выйти“ из зависимости от финансирования МВФ во время следующего избирательного цикла во втором полугодии 2023 — первом квартале 2024-го», — говорится в отчете.

Следующие выборы в Верховную Раду запланированы на октябрь 2023 года, а президентские выборы — на март 2024 года.

Украинская власть может вернуться к идее новой программы после выборов в рамках более широкого сотрудничества с Западом, но во время избирательного процесса все же посчитает лучше не быть связанной условиями МВФ .

К чему это может привести

По мнению аналитиков, это может привести к периоду отсутствия активной программы МВФ , хотя, скорее всего, какая-то форма сотрудничества сохранится при любом сценарии.

«2022 год — последнее окно для продолжения тесного сотрудничества с МВФ » — эксперты BofA.

«Мы думаем, что продолжение текущей программы SBA (в рамках механизма stand-by) еще на год или около того является наиболее вероятным сценарием. Это может позволить Украине погасить МВФ , по крайней мере, часть из почти $3 млрд со сроками погашения в 2021—2022 годах», — говорится в отчете.

«Способность Украины воздержаться от официального финансирования, вероятно, будет напрямую зависеть от бюджетной консолидации в 2022—2023 годах», — предусматривают аналитики.

В то же время, как отмечает BofA, гибкий подход к налогово-бюджетной политике, вероятно, будет означать необходимость в финансировании МВФ даже во время избирательного цикла. И хотя Украина должна выполнить ряд условий в текущей программе фонда, аналитики по-прежнему предполагают, что страна сможет пройти первую проверку и получить первый транш в июле-сентябре этого года", — говорится в сообщении.

Контекст

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью, но в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет. Президент Владимир Зеленский считает, что несправедливо со стороны Фонда привязывать те или иные «маяки» к тем или иным траншам. По его словам, «нельзя торговать реформами за деньги».

Президент подчеркнул, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, поскольку Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Ранее

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит $3 млрд официального финансирования и ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру. В Фонде подчеркивают, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.