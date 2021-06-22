Китай запретил банкам и платежным системам участвовать в биткоин-транзакциях
Народный банк Китая (НБК) провел встречу с представителями финучреждений. Регулятор запретил им участвовать в транзакциях с криптовалютами и велел всячески пресекать такого рода деятельность. Об этом пишет Forklog.
Кому запретили
Согласно пресс-релизу, на встрече 21 июня присутствовали:
- Промышленный и коммерческий банк Китая;
- Сельскохозяйственный банк Китая (ABC);
- Китайский строительный банк;
- Почтово-сберегательный банк Китая;
- представители платежной системы Alipay.
По словам регулятора, спекуляции на рынке цифровых активов «нарушают нормальный порядок» в финансовой сфере, создавая риски отмывания денег и оттока капитала за границу.
НБК подтвердил запрет на участие регулируемых учреждений в транзакциях с цифровыми активами, наложенный в 2017 году.
Многие биткоин-биржи в Китае давно перешли на торговлю в парах «криптовалюта-криптовалюта», однако внебиржевые брокеры продолжают проводить операции с фиатными деньгами.
Регулятор потребовал, чтобы банки проверили, не используют ли OTC-брокеры их сервисы для обеспечения однорангового обмена для китайских трейдеров. Счета таких пользователей должны быть заблокированы, а информация о них передана регуляторам.
Кредитные организации и платежные системы обязаны соблюдать требования к идентификации клиентов, а также модернизировать алгоритмы внутреннего мониторинга для лучшего анализа транзакций с криптовалютами.
Как сообщает
Например, ABC заявил, что проведет комплексную проверку клиентов и разорвет отношения с нарушителями.
Alipay обязалась создать систему мониторинга, нацеленную на выявление незаконных транзакции с криптовалютой. Платежная система также внесет в черный список всех мерчантов, участвующих в подобных операциях.
Основатель приложения Ballet и бывший CEO биткоин-биржи BTC China Бобби Ли в разговоре с
В пекинской компании Sino Global Capital отметили, что своими действиями НБК пытается ограничить возможности розничных трейдеров по части спекулятивной торговли.
Предыстория
Напомним, в мае 2021 года три ассоциации при НБК выпустили совместное уведомление, запрещающее компаниям поддерживать связанный с криптовалютами бизнес.