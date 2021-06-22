Украина занимает 13-е место в мире по выплавке стали и 10-е по производству чугуна

Украина занимает 13-е место в мире по выплавке стали и 10-е по производству чугуна

По данным Worldsteel мировая выплавка стали за 5 месяцев 2021 г. составляет 837,47 млн т, что на 14,52% выше показателя 5 месяцев 2020 г. (731,27 млн т.). Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Лидером традиционно является Китайская Народная Республика, выплавившая 473,10 млн т, что на 13,90% превышает показатель января-мая 2020 г. (415,36 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 56,5%.

Украина (8,99 млн т или 108,4% относительно января-мая 2020 г.) занимает 13-ю позицию среди 64 стран-производителей стали.

В то же время в январе-мае 2021 г. металлургическими предприятиями стран мира выплавлено 613,53 млн т чугуна, из которых 570,67 млн т доменным способом и 42,86 млн т методом прямого восстановления. Это на 7,97% выше показателя января-мая 2020 г. (568,25 млн т).

Первое место принадлежит Китаю, металлурги которой в январе-мае 2021 г. выплавили 379,90 млн т чугуна, что на 5,40% превышает показатель аналогичного периода 2020 г. (360,44 млн т). Доля китайского чугуна в мировом производстве за 5 месяцев 2021 г. составляет 61,9%.

Украина (8,90 млн т или 109,1% относительно января-мая 2020 г.) занимает 10-ю позицию среди 38 стран-производителей чугуна.



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