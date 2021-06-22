Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Интервенции по продаже за неделю составили $20 млн.

Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины на прошлой неделе (14-18 июня) скупил на межбанке 113,8 млн долларов.

В то же время впервые с начала апреля регулятор не только покупал, но и продавал валюту, сообщается в результатах валютных интервенций НБУ.

Все 20 млн долларов Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching)

Нацбанк уменьшил выкуп валюты с межбанка более чем в 3 раза по сравнению с предыдущей неделей, когда он купил 375 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 819,3 млн долларов и продал 90 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 729,3 млн долларов.

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