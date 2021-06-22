Тигипко продал более 50% сети аптек TAS

Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение днепровской компании Мед-сервис на приобретение более 50% сети аптек ТАС-Фарма, входящей в Группу TAS Сергея Тигипко. Решение опубликовано на сайте ведомства.

Фото: liga.net

Сеть «Мед-сервис» имеет 350 аптек в 100 городах и входит в десятку крупнейших в Украине. Конечным бенефициаром компании является Олег Токарев.

ТАС-Фарма имела 114 аптек, 70 из которых находятся в Киеве .

О сделкt по продаже «ТАС-Фарма» днепровской компании стало известно в апреле текущего года. Причина продажи — низкая доходность аптечного бизнеса.

До недавнего времени Сергей Тигипко инвестировал в развитие своего аптечного бизнеса. Например, в 2019 году компания приобрела активы конкурента — сеть из 30 объектов Космо — у инвестиционной компании SigmaBleyzer.

Представители аптечного подразделения TAS не скрывали намерения быстро расширить бизнес и пополнить ряды лидеров аптечного рынка. Компании удалось нарастить количество объектов до 143, но дальше дело не пошло.