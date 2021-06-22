Тигипко продал более 50% сети аптек TAS
Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение днепровской компании Мед-сервис на приобретение более 50% сети аптек ТАС-Фарма, входящей в Группу TAS Сергея Тигипко. Решение опубликовано на сайте ведомства.
Xто известно
Сеть «Мед-сервис» имеет 350 аптек в 100 городах и входит в десятку крупнейших в Украине. Конечным бенефициаром компании является Олег Токарев.
ТАС-Фарма имела 114 аптек, 70 из которых находятся в Киеве.
О сделкt по продаже «ТАС-Фарма» днепровской компании стало известно в апреле текущего года. Причина продажи — низкая доходность аптечного бизнеса.
Непрофильный бизнес
До недавнего времени Сергей Тигипко инвестировал в развитие своего аптечного бизнеса. Например, в 2019 году компания приобрела активы конкурента — сеть из 30 объектов Космо — у инвестиционной компании SigmaBleyzer.
Представители аптечного подразделения TAS не скрывали намерения быстро расширить бизнес и пополнить ряды лидеров аптечного рынка. Компании удалось нарастить количество объектов до 143, но дальше дело не пошло.
После реструктуризации аптечная сеть TAS «похудела» до 100 аптек преимущественно в Киеве и области, а в 2020 году было принято решение продать этот бизнес. Переговоры проводились с группой компаний Эпицентр, которая также открывает свои аптеки, о чем ранее писал
Напомним
Аптеки TAS — первый актив Тигипко, он продал с 2014 года. Ранее его компании только инвестировали в развитие. «Почему мы покупаем? Потому что все дешево. Рынки сошли с ума. То, что должно стоить сотни миллионов долларов, сегодня можно купить за $4?5 млн», — говорил Тигипко в мае 2018 года на конференции в Киеве.