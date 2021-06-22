В сети банкоматов крупнейшего китайского банка теперь можно конвертировать цифровой юань

Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) добавил опцию конвертации юаня в цифровую версию (CBDC) и обратно в более чем 3 тыс. банкоматов в столице КНР — Пекине. Об этом сообщает thepage.ua со ссылкой на китайские СМИ.

В сети банкоматов крупнейшего китайского банка теперь можно конвертировать цифровой юань
Фото: investgazeta.ua

Динамика тестирования юаня

По данным информационного агентства Синьхуа, ICBC является первым банком в стране, который полностью поддерживает операции в цифровых юанях.

В октябре 2020 года состоялось первое массовое тестирование цифрового юаня в Шэньчжэне, который организовал уже три раздачи. В испытаниях CBDC также участвовали Сучжоу, Чэнду и Чанша.

В июне 2021 года власти Пекина распределили более $6 млн в рамках тестирования CBDC. Это уже вторая лотерея в столице КНР — в феврале администрация разыграла среди жителей 10 млн цифровых юаней.

В общем Китай раздал около $39 млн в ходе экспериментов с цифровым юанем.

Напомним

Ранее государственный Сельхозбанк Китая протестовал CBDC в своих банкоматах в Шэньчжэне.

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