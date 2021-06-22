Экспорт электроэнергии в мае в 13 раз превысил объем импорта

Суммарный объем экспорта электроэнергии в мае 2021 года составил 460 млн кВт-час, что в 13,2 раза превышает общий объем импорта — 34,9 млн кВт-час. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

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«Такое соотношение объясняется тем, что по сравнению с апрелем 2021 года экспорт электроэнергии увеличился на 21%, тогда как импорт наоборот — уменьшился на 12,9%. Отметим, что объемы импорта уменьшаются с февраля 2021 года», — сообщается в пресс-релизе.

Всего за пять месяцев 2021 года объем экспорта электроэнергии превышает импорт почти в 1,5 раза — 1402 млн кВт-ч против 982 млн кВт-ч.

По сравнению с предыдущим месяцем в мае объемы импорта в «остров Бурштынской ТЭС» уменьшились на 27,1% - с 31,5 до 23 млн кВт-ч:

из Венгрии — в 2,5 раза, до 5,1 млн кВт-ч;

из Румынии — в 2,2 раза, до 2,1 млн кВт-ч.

В то же время импорт из Словакии увеличился на 11,1% - до 15,8 млн кВт-ч.

Импорт электроэнергии в объединенную энергетическую систему Украины (ОЭС) по сравнению с апрелем 2021 года увеличился на 40% - с 8,5 до 11,9 млн кВт-ч. В частности:

из Беларуси — на 35,3%, до 11 млн кВт-ч;

из РоSSии — в 2,5 раза, до 0,9 млн кВтч.

Напомним

За второй квартал 2020 года экспорт электроэнергии составил 465 млн кВт-ч, что в 4,8 раза меньше, чем за I квартал 2020 года (2?211,1 млн кВт-ч).