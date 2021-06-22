Цифровой евро лучше защитит пользовательские данные, чем частные стейблкоины — ЕЦБ

Цифровой евро обеспечит лучшую защиту конфиденциальности, чем частные стейблкоины. Об этом член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта заявил в интервью Financial Times, пишет forklog.com.

Цифровой евро лучше защитит пользовательские данные, чем частные стейблкоины — ЕЦБ
Фото: euro-babble.eu

Основные доводы ЕЦБ

Панетта отметил, что потребителям комфортнее, когда за сохранность их личной информации отвечает государственное учреждение. Он подчеркнул, что у ЕЦБ есть целый спектр инструментов обеспечения безопасности.

«Есть много способов, благодаря которым мы можем защитить конфиденциальные данные, обеспечив предусмотренные законом проверки, чтобы пресечь незаконные операции, связанные, например, с отмыванием денег, финансированием терроризма или уклонением от уплаты налогов», — добавил Панетта.

В отличие от компаний, у центральных банков нет коммерческого интереса к «хранению, управлению и монетизации» пользовательских данных.

Панетта считает частные стейблкоины вроде Diem от Facebook «потенциальными угрозами» для монетарных регуляторов. По его мнению, они могут изменить отношение потребителей к цифровым инструментам. «Если люди хотят совершать цифровые платежи, а мы не даем им этой возможности, это сделает кто-то другой», — отметил он.

Чиновник также рассказал, что ЕЦБ провел пилотные испытания офлайн-платежей с цифровым евро на небольшие суммы (до €70?100). В таких транзакциях пользовательские данные не передаются за пределы кошельков отправителя и получателя средств, а связь между ними осуществляется через bluetooth.

Ранее

В январе 2021 года ЕЦБ завершил общественные консультации по цифровому евро. Большинство респондентов назвали конфиденциальность данных наиболее важной характеристикой CBDC.

В апреле 2021 года глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Евросоюз может выпустить собственную CBDC через четыре года, если политики одобрят проект.

Напомним, аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley подсчитали, что в цифровой евро перейдет порядка 8% депозитной базы банковской системы ЕС.

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