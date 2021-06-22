Великобритании повысили рейтинги до уровня «стабильный» — Fitch Ratings

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Великобритании в национальной и иностранной валютах. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, пишет Интерфакс-Украина.

Великобритании повысили рейтинги до уровня «стабильный» — Fitch Ratings
Фото: kommersant.uk

Долгосрочные РДЭ были подтверждены на уровне «АА-», краткосрочные — на уровне «F1+», потолок странового рейтинга — «ААА».

Основные маркеры рейтинга

Кроме того, Fitch изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз для долгосрочного РДЭ в иностранной валюте Банка Англии, подтвердив его на уровне «АА-».

Изменения макроэкономических показателей, ситуация на рынке труда и состояние бюджетного плана с начала 2021 года указывают на то, что экономика Великобритании более устойчива к негативному влиянию пандемии covid-19, чем ожидали ранее аналитики Fitch.

Аналитики Fitch прогнозируют рост реального ВВП страны по итогам текущего года на 6,6% против прежней оценки в 5%.

В 2022 году ожидается подъем на 5%.

В текущем году прогнозируется падение безработицы до 5,4% по сравнению с 7,3% в 2020 году.

Как ожидается, объем госдолга будет постепенно повышаться и достигнет пиковых 110% ВВП к концу 2024 года. Это на 10 процентных пунктов ниже показателя, который эксперты агентства прогнозировали в январе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 разаДоходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 раза
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
Туроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданнойТуроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданной
Цена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожаетЦена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожает
Украинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендовУкраинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендов
Блок рекламы


Похожие новости
Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП — до 6,3%Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП — до 6,3%
Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре годаFitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года
Brexit и пандемия будут иметь для Великобритании существенные последствия. Особенно в розничной торговлеBrexit и пандемия будут иметь для Великобритании существенные последствия. Особенно в розничной торговле
Liberty Steel начала распродажу активов в ВеликобританииLiberty Steel начала распродажу активов в Великобритании
Fitch прогнозирует стагнацию на мировом рынке ЖРС после 2025 годаFitch прогнозирует стагнацию на мировом рынке ЖРС после 2025 года
Fitch подтвердил рейтинг 9 украинских городов на уровне «В»Fitch подтвердил рейтинг 9 украинских городов на уровне «В»
Центробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательствуЦентробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательству
Fitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного пониженияFitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного понижения
НБУ ожидает снижения уровня государственного долга до 55,8% ВВП к концу годаНБУ ожидает снижения уровня государственного долга до 55,8% ВВП к концу года
В Великобритании министр финансов предложил создать «бриткоин»В Великобритании министр финансов предложил создать «бриткоин»
Последние новости
Подгружаем последние новости