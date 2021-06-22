Чтобы регулировать работу международных брокеров, Украине нужно стать членом IOSCO — Магомедов

Для того, чтобы Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) могла проверить международных брокеров, с которыми работают украинские инвесторы, комиссия должна стать членом IOSCO — международного сообщества регуляторов ценных бумаг. Об этом в эксклюзивном интервью порталу «Минфин» рассказал председатель Нацкомиссии Руслан Магомедов.

Фото: finpost.com.ua

Почему Нацкомиссия стремится в IOSCO

Как подчеркнул глава Нацкомиссии, сегодня украинские инвесторы уже имеют возможность торговать на зарубежных фондовых рынках. Делают они это через международных брокеров, которые работают в правовом поле других государств. «Регулирует ли НКЦБФР и каким образом их деятельность? Деятельность этих брокеров не регулируется, потому что инвестирование происходит за рубеж. Человек, который принимает решение инвестировать за рубеж, должен понимать, что он действует в правовом поле другой страны», — заметил Магомедов.

И добавляет: но это пока, поскольку Комиссия стремится получить такие полномочия, став членом IOSCO, международного сообщества регуляторов ценных бумаг. «Мы к этому стремимся, но пока членом этой организации не являемся. Когда у нас это получится, сможем реагировать и на то, что происходит за пределами Украины», — говорит председатель Комиссии.

В Украине работает большое количество компаний с иностранными лицензиями, которые предоставляют доступ к рынку форекс, бинарным опционам. Некоторые из этих компаний находятся в списке недобросовестных, по мнению Национальной комиссии, но продолжают работать. Почему же так происходит, спрашивает у Руслана Магомедова корреспондент «Мифина».

По словам председателя Комиссии, к сожалению, его ведомство пока не может проверить международных брокеров, через которых украинцы инвестируют в иностранный фондовый рынок. Но это вопрос времени, утверждает он.

«Некоторые компании должны подпадать под наше регулирование, но не желают получать лицензию. Оно ведут агрессивные рекламные кампании и работают до того момента, пока их деятельность не остановят. Поэтому когда появляются такие кейсы, мы пытаемся максимально быстро на них реагировать вместе с силовыми органами».

Контекст

Международная организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) — международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг. Штаб-квартира организации находится в Мадриде, Испания .

Главными задачами ІОSСО являются:

координация сотрудничества между комиссиями по ценным бумагам разных стран с целью обеспечения более эффективного государственного регулирования национальных рынков ценных бумаг;

обмен опытом государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг и внедрение более совершенных методов регулирования рынка ценных бумаг;

выработка единых стандартов поведения на рынках ценных бумаг и осуществление государственного надзора за международными соглашениями в области обращения ценных бумаг;

взаимная помощь с целью обеспечения единства и неделимости рынков ценных бумаг и борьбы с правонарушениями.

IOSCO занимается разработкой стандартов регулирования национальных фондовых рынков. Документ «Цели и принципы регулирования рынков ценных бумаг» (IOSCO Principles) является основой для регулирования национальных фондовых рынков в большинстве развитых стран. Кроме того, организация обеспечивает обмен информацией между регулирующими органами разных стран и ведет базы данных по национальным фондовым законодательствам.