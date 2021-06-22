Банки предоставили кредиты под портфельные гарантии на общую сумму более 3 миллиардов

По состоянию на 1 июня по государственным гарантиям на портфельной основе 10 банков выдали бизнесу 1570 кредитов на общую сумму 3,265 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: minfin.com.ua

Ключевые цифры программы

По данным Минфина, обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями на портфельной основе, составили 1,538 млрд грн.

Это составляет около 39% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).

При этом в мае предоставили 297 кредитов на сумму 778 млн грн с обязательством по долгу в 372 млн грн.

Динамика развития программы

Больше всего за первые 4 месяца действия программы выдал кредитов государственный Приватбанк, который полностью исчерпал лимит гарантий (100%), выдав 936 кредитов на 852 млн грн.

Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Киев (343 млн грн), Львовская (206 млн грн) и Киевская (191 млн грн) области.

В разрезе видов экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, было выдано в сфере сельского хозяйства (1077), оптовой и розничной торговли (933) и перерабатывающей промышленности (745).

Контекст

Целью правительственной программы по предоставлению госгарантий на портфельной основе является поддержка микро-, малого и среднего бизнеса через упрощение доступа к банковскому финансированию.

В рамках этой программы государственный Укрэксимбанк действует как агент правительства и непосредственный банк-кредитор.

На портфельные гарантии из госбюджета в прошлом году было выделено почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.