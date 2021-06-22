Банки предоставили кредиты под портфельные гарантии на общую сумму более 3 миллиардов

По состоянию на 1 июня по государственным гарантиям на портфельной основе 10 банков выдали бизнесу 1570 кредитов на общую сумму 3,265 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Банки предоставили кредиты под портфельные гарантии на общую сумму более 3 миллиардов
Фото: minfin.com.ua

Ключевые цифры программы

По данным Минфина, обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями на портфельной основе, составили 1,538 млрд грн.

Это составляет около 39% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).

При этом в мае предоставили 297 кредитов на сумму 778 млн грн с обязательством по долгу в 372 млн грн.

Динамика развития программы

Больше всего за первые 4 месяца действия программы выдал кредитов государственный Приватбанк, который полностью исчерпал лимит гарантий (100%), выдав 936 кредитов на 852 млн грн.

Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует Киев (343 млн грн), Львовская (206 млн грн) и Киевская (191 млн грн) области.

В разрезе видов экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, было выдано в сфере сельского хозяйства (1077), оптовой и розничной торговли (933) и перерабатывающей промышленности (745).

Контекст

Целью правительственной программы по предоставлению госгарантий на портфельной основе является поддержка микро-, малого и среднего бизнеса через упрощение доступа к банковскому финансированию.

В рамках этой программы государственный Укрэксимбанк действует как агент правительства и непосредственный банк-кредитор.

На портфельные гарантии из госбюджета в прошлом году было выделено почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 разаДоходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 раза
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
Туроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданнойТуроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданной
Цена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожаетЦена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожает
Украинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендовУкраинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендов
Блок рекламы


Похожие новости
Данилишин: Международные резервы НБУ снова достигли 28 миллиардовДанилишин: Международные резервы НБУ снова достигли 28 миллиардов
Рынок IPO США уже показал рекордное привлечение на общую сумму $171 миллиард. И это только за полгодаРынок IPO США уже показал рекордное привлечение на общую сумму $171 миллиард. И это только за полгода
Украинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендовУкраинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендов
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривенВ Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен
Компании по проведению азартных игр оплатили Госказначейству за лицензии более 40 миллионовКомпании по проведению азартных игр оплатили Госказначейству за лицензии более 40 миллионов
Инвестбанкир рассказал, стоит ли сейчас покупать долларыИнвестбанкир рассказал, стоит ли сейчас покупать доллары
Минцифры выложило в открытый доступ более 4 млн таможенных декларацийМинцифры выложило в открытый доступ более 4 млн таможенных деклараций
Главу Юнион Стандард Банка будут судить за растрату более 521 миллионаГлаву Юнион Стандард Банка будут судить за растрату более 521 миллиона
Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июняБанки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня
Последние новости
Подгружаем последние новости