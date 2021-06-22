Швейцария снова стала самой конкурентоспособной страной

Согласно IMD World Competitiveness 2021 года, Конфедерация вновь стала самой конкурентноспособной страной в мире. Швейцария вернула себе первенство после того, как в 2020 году снизилась на несколько позиций, пишет портал Швейцария деловая.

Фото: nikvesti.com

Самая конкурентоспособная страна в мире

Международный институт управленческого развития (IMD) в Лозанне признал Швейцарию самой конкурентоспособной страной в мире. После третьего места в 2020 году за текущий год Конфедерация заняла в рейтинге первое.

Авторы исследования по достоинству оценили высокую конкурентоспособность швейцарской экономики, особенно — в условиях пандемии коронавируса. По сравнению с предыдущим годом Швейцарии удалось улучшить показатели производительности, рынка труда и менеджмента.

Конфедерация заняла первое место в международном сравнении по категориям инфраструктуры и образования. Однако Швейцарии досталось третье место в вопросах здравоохранения и окружающей среды. Отдельного внимания удостоились успехи Конфедерации в вопросе международных инвестиций.

Слабыми местами экономики Швейцария являются отрасли с повышенным влиянием государства. Прежде всего, речь идет о медиа-сфере, в которой принудительное финансирование в пользу гостелевидения и радио уничтожает справедливую конкуренцию и вредит любой предпринимательской инициативе. Поэтому не удивительно, что часовая отрасль (без присутствия государства) является конкурентоспособным экспортером.

Первая десятка рейтинга

В тройку самых конкурентоспособных стран в мире, по версии IMD World Competitiveness 2021 года, вошли Швеция и Дания — второе и третье места соответственно. Авторы исследования высоко оценили экономические показатели Швеции, когда Дания отличилась успехами в международной торговле, эффективности ведения бизнеса и макроэкономическими показателями.

Первая десятка стран, по версии IMD World Competitiveness 2021 год