Швейцария снова стала самой конкурентоспособной страной

Согласно IMD World Competitiveness 2021 года, Конфедерация вновь стала самой конкурентноспособной страной в мире. Швейцария вернула себе первенство после того, как в 2020 году снизилась на несколько позиций, пишет портал Швейцария деловая.

Швейцария снова стала самой конкурентоспособной страной
Фото: nikvesti.com

Самая конкурентоспособная страна в мире

Международный институт управленческого развития (IMD) в Лозанне признал Швейцарию самой конкурентоспособной страной в мире. После третьего места в 2020 году за текущий год Конфедерация заняла в рейтинге первое.

Авторы исследования по достоинству оценили высокую конкурентоспособность швейцарской экономики, особенно — в условиях пандемии коронавируса. По сравнению с предыдущим годом Швейцарии удалось улучшить показатели производительности, рынка труда и менеджмента.

Конфедерация заняла первое место в международном сравнении по категориям инфраструктуры и образования. Однако Швейцарии досталось третье место в вопросах здравоохранения и окружающей среды. Отдельного внимания удостоились успехи Конфедерации в вопросе международных инвестиций.

Слабыми местами экономики Швейцария являются отрасли с повышенным влиянием государства. Прежде всего, речь идет о медиа-сфере, в которой принудительное финансирование в пользу гостелевидения и радио уничтожает справедливую конкуренцию и вредит любой предпринимательской инициативе. Поэтому не удивительно, что часовая отрасль (без присутствия государства) является конкурентоспособным экспортером.

Первая десятка рейтинга

В тройку самых конкурентоспособных стран в мире, по версии IMD World Competitiveness 2021 года, вошли Швеция и Дания — второе и третье места соответственно. Авторы исследования высоко оценили экономические показатели Швеции, когда Дания отличилась успехами в международной торговле, эффективности ведения бизнеса и макроэкономическими показателями.

Первая десятка стран, по версии IMD World Competitiveness 2021 год

  1. Швейцария
  2. Швеция
  3. Дания
  4. Нидерланды
  5. Сингапур
  6. Норвегия
  7. Гонконг
  8. Тайвань
  9. ОАЭ
  10. США

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