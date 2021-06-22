Растет спрос на логистическую недвижимость в Юго-Восточной Европе

Логистические и складские компании ускоряют планы по расширению деятельности в Юго-Восточной Европе, где ожидается значительный рост спроса, пишет internationalinvestment.biz.

Растет спрос на логистическую недвижимость в Юго-Восточной Европе
Фото: internationalwealth.info

Ожидания логистического бума

«Компании вернутся в Европу из Азии. Поэтому мы должны быть готовы отреагировать, когда это произойдет», — заявил директор Raben Group по Центральной и Восточной Европе Томаш Нежицки. Он добавил, что в этом году компания откроет три новых складских помещения в Румынии, которые будут добавлены к ее портфелю из семи мест.

Эксперт подчеркнул, что они ожидают рост затрат в других странах Европы с формирующейся рыночной экономикой, поскольку необходимо будет стимулировать рост в юго-восточных странах и на Балканах. Raben и другие логистические компании ведут переговоры с компаниями, которые хотят перенести часть своих операций из Азии в другие части мира, но пока еще слишком рано раскрывать детали.

Выше рентабельность и дешевле рабочая сила

Иностранных инвесторов также привлекает уровень рентабельности промышленной и логистической недвижимости, которая в 2020 году составляла от 8% до 10% в Румынии и Болгарии и от 5% до 7% в Чехии, Словакии и Венгрии по сравнению с 4,5% в Германии, Франции и других странах.

«Это может привлечь некоторые виды промышленной или логистической деятельности, например, в Румынии, особенно если мы посмотрим на затраты на рабочую силу в промышленном производстве, например, которые сопоставимы с затратами в Китае», — говорится в отчете о перспективах рынка в 2021 году консалтинговой компании Colliers International.

Заработная плата, которая примерно в 3 раза ниже в Сербии, чем в Чехии, и примерно на 50% ниже в Румынии и Болгарии, также способствует привлечению промышленных компаний, говорит Эндрю Перисон из консалтинговой фирмы JLL: «Большие потребности промышленных производителей направлены на юг. Болгария, Румыния и Сербия окажут влияние на весь регион».

По словам представителей компаний, квалифицированная рабочая сила и менее строгие требования к разрешениям на строительство помогают привлекать инвестиции в Болгарию и Румынию из более устоявшихся баз, таких как Чешская Республика. Источники добавили, что улучшение дорог и другой инфраструктуры в Румынии и соседних странах, а также выход Великобритании из ЕС и изменение отношений с Китаем, поддерживают перспективы на будущее.

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