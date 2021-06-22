Цена газа в Европе выросла в 6 раз и достигла 13-летнего максимума

Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума. Об этом написал в фейсбуке генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Сейчас газ стоит 29,575 евро за МВт/ч.

Цена газа в Европе выросла в 6 раз и достигла 13-летнего максимума
Фото: neftegaz.com

По словам Макогона, цена выросла почти в 6 раз с лета прошлого года.

Что происходит

В конце марта 2021 года Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ. Всего к концу сезона из ПХГ подняли почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее.

Зато должен был начаться сезон закачки природного газа в газохранилища — газовщики для компенсации рекордного отбора должны закачать почти такой же объем газа в хранилища. Это окажет поддержку импорту по всем направлениям: и трубами, и в сжиженном виде, для чего нужно увеличить предложение. Но роSSийский Газпром как монопольный поставщик газа в Европу отказывается увеличить предложение через украинский газопровод.

Ранее

После роста 14 июня цены на природный газ до 29,3 евро за кубометр Макогон заявил, что увеличение предложения — это единственный возможный способ снизить цену на газ. И сделать это может только Газпром как монопольный поставщик газа в Европу.

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