Валютные интервенции Нацбанка: за неделю на рынке купили почти $114 миллионов, продали $20 миллионов

По данным Нацбанка, в период с 14 по 18 июня регулятор выкупил на межбанке $113,8 млн, а продал $20 млн.

Валютные интервенции Нацбанка: за неделю на рынке купили почти $114 миллионов, продали $20 миллионов
Фото: eadaily.com

Перед этим 8 недель подряд НБУ не выходил на межбанк с валютными интервенциями (то есть не покупал и не продавал валюту).

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке $819,3 млн, а продал $90 млн.

По словам заместителя главы Нацбанка Юрия Гелетия, «мы не планируем валютные интервенции заранее, это невозможно. Ключевыми факторами присутствия или неприсутствия на валютном рынке являются амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня». Он отметил, что с начала июня, с активизацией спроса инвесторов-нерезидентов на ОВГЗ, значительно увеличилось предложение иностранной валюты и курс стал довольно быстро ревальвировать. Именно для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ и покупал валюту на межбанковском рынке.

Валютные интервенции НБУ

Напомним

В период с 7 по 11 июня 2021 года НБУ купил на рынке $375 млн, а в период с 31 мая по 4 июня — $40 млн.

В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

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