Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действие лицензии финкомпании «Толока»

На этой неделе Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) своим решением остановил действие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке капитала ООО «Финансовая компания «Толока». Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Фото: finclub.net

Что произошло

В период с октября 2020 года по май 2021-го в Комиссию поступали многочисленные жалобы от доверителей ООО «Финансовая компания «Толока» о нарушении указанным управляющим Фонда финансирования строительства их прав и законных интересов на рынке финансовых услуг. С целью надлежащего рассмотрения жалоб и защиты прав инвесторов Комиссия направила в ФК «Толока» соответствующие запросы.

Также управляющий ФК «Толока» допустил многочисленные нарушения требований действующего законодательства, а именно:

непредоставление информации на запросы Комиссии;

невыполнение распоряжения Комиссии;

предоставление информации не в срок и не в полном объеме;

нарушение обществом Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью».

Ввиду отсутствия полной и достоверной информации о деятельности компании Комиссия решила осуществить внеплановую выездную проверку ООО «ФК «Толока» по вопросам, затронутым в обращениях доверителей. Однако компания отказала Комиссии в проведении такой проверки.

Учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг ООО «ФК «Толока», Комиссия приняла решение о приостановлении действия лицензии на срок до 16 декабря 2021 года.

Контекст

Важно! Компания, лицензия которой остановлена, не освобождается от выполнения обязанностей, предусмотренных ранее заключенным договорам управления имуществом.