"Укрзализныця" для ремонта вагонов потратила 200 млн грн на материалы, не соответствующие требованиям безопасности

Схему в 2016 году организовали представители гособщества и нескольких аффилированных коммерческих структур.

Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця". Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов. Однако приобретенная за государственные деньги продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок, информирует пресс-центр СБУ.

По предварительным данным предварительного расследования, схему в 2016 году организовали представители гособщества и нескольких аффилированных коммерческих структур. По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Однако вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

"Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий обнаружена техническая и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос сообщения организаторам сделки о подозрениях и избрания мер пресечения.

Ранее Нацполиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, которым перечислили 4,5 миллиона грн "Укрзализныци".

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