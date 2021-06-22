В Украине появится еще один необанк — «Власний рахунок»

Банк «Власний рахунок» уже вскоре будет запущен в Украине. Об этом в фейсбуке сообщила Кристина Кармазина, которая три месяца назад оставила должность главы департамента цифровых продуктов Приватбанка для работы над новым продуктом, пишет PaySpace Magazine.

В Украине появится еще один необанк — «Власний рахунок»
Фото: plusworld.com

Что известно

Как заверила Кармазина на видео, банк «Власний рахунок» предоставит клиентам кредитную карту и мобильное приложение.

«Это миллион лояльных клиентов, которым, как нам кажется, не хватает трушного диджитал-банка, лайтового и фанового», — отметила она.

Необанк будет запущен при поддержке Банка Восток и Fozzy Group

Запуск будет анонсирован в ближайшее время, пообещала Кармазина.

Ранее

В США регулятор запретил американскому необанку использовать слово «банк». Гигант цифрового банкинга Chime вынужден прекратить использовать слово «банк» в своем URL-адресе и других контактах после соответствующего постановления Департамента по финансовой защите и инновациям Калифорнии.

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