В Украине появится еще один необанк — «Власний рахунок»
Банк «Власний рахунок» уже вскоре будет запущен в Украине. Об этом в фейсбуке сообщила Кристина Кармазина, которая три месяца назад оставила должность главы департамента цифровых продуктов Приватбанка для работы над новым продуктом, пишет PaySpace Magazine.
Что известно
Как заверила Кармазина на видео, банк «Власний рахунок» предоставит клиентам кредитную карту и мобильное приложение.
«Это миллион лояльных клиентов, которым, как нам кажется, не хватает трушного диджитал-банка, лайтового и фанового», — отметила она.
Необанк будет запущен при поддержке Банка Восток и Fozzy Group
Запуск будет анонсирован в ближайшее время, пообещала Кармазина.
Ранее
В США регулятор запретил американскому необанку использовать слово «банк». Гигант цифрового банкинга Chime вынужден прекратить использовать слово «банк» в своем URL-адресе и других контактах после соответствующего постановления Департамента по финансовой защите и инновациям Калифорнии.