СБУ разоблачила подпольное производство агрохимикатов почти на 5 млн грн

Служба безопасности Украины на Харьковщине заблокировала подпольное производство агрохимикатов. Изъяты продукция и оборудование на 5 млн грн.

СБУ

На подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ, информирует пресс-центр

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких коммерческих фирм. Они изготавливали контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Все это - под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов.

Для производства дельцы использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты злоумышленники продавали фермерам по всей территории Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата. Во время обысков обнаружили, в частности, пресс-формы с логотипами иностранных фирм и этикетки с названиями препаратов и голографическими изображениями.

Общая стоимость изъятого составляет, по предварительным оценкам, более 5 млн грн.

"По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.