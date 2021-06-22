СБУ разоблачила подпольное производство агрохимикатов почти на 5 млн грн
Контрафактную сельхозхимию производили на Харьковщине.
Служба безопасности Украины на Харьковщине заблокировала подпольное производство агрохимикатов. Изъяты продукция и оборудование на 5 млн грн.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких коммерческих фирм. Они изготавливали контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Все это - под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов.
Для производства дельцы использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты злоумышленники продавали фермерам по всей территории Украины.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата. Во время обысков обнаружили, в частности, пресс-формы с логотипами иностранных фирм и этикетки с названиями препаратов и голографическими изображениями.
Общая стоимость изъятого составляет, по предварительным оценкам, более 5 млн грн.
"По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное следствие по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила факт экоцида на Виннитчине. В течение нескольких лет дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов ежемесячно неподалеку от населенных пунктов.