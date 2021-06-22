"Слуги народа" позволили без тендеров строить аэропорты и железные дороги на 5 млрд из-за Дня независимости, – "Наші гроші"

Исполнителей строительства будут выбирать по закрытой переговорной процедуре, а не на открытых торгах.

"Слуги народа" позволили без тендеров строить аэропорты и железные дороги на 5 млрд из-за Дня независимости, – "Наші гроші"
Фото: UBR.ua

Принятый 3 июня законопроект №5309 содержит исключения к закону о "Публичных закупках", благодаря которым некоторые строительные проекты позволено проводить по закрытой переговорной процедуре, а не на открытых торгах.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на поправки к законопроекту.

Нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа подала поправку, устанавливающую, что к 28 июня 2021 года закупка товаров, работ и услуг для мероприятий к 25-й годовщине Конституции Украины осуществляются заказчиками по переговорной процедуре.

Ее коллеги по фракции Александр Трухин и Александр Корниенко подали поправки аналогичного смысла о проведении по переговорной процедуре закупок товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Эти закупки можно будет проводить до 24 августа 2021 года согласно перечню товаров, работ и услуг, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Правительство 31 мая приняло распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины". Кроме торжеств, в этот перечень включены крупные строительные проекты, которые, согласно принятому закону, и попадут под исключения:

  • модернизация шести региональных аэропортов в Ровно, Виннице, Днепре, Одессе, Херсоне и Закарпатье,
  • постройка евроколеи Киев - Львов - Скнилов,
  • завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и т.д.

Этот же законопроект, помимо прочего, вывел строительство Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева из-под действия закона о публичных закупках.

Напомним, в Минфине заявили, что непосредственно на празднование годовщины независимости потратят около 100 млн, а остаток суммы из 5,4 млрд гривен потратят на подготовку. Подготовка включает инфраструктурные проекты.

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