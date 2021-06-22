В начале июня китайские металлурги увеличили объемы производства

В начале июня китайские металлурги увеличили объемы производства

В течение первой декады месяца (1-10 июня 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,3353 млн. тонн стали за день.

Рост показателей к предыдущей декаде (21-31 мая) составил 2,15% или 49 176 тонн в день, пишет Mysteel Global.

Запасы готового проката на складах предприятий China Iron and Steel Association составляли на 10 июня 14,2297 млн. тонн, что выше результата, зафиксированного 31 мая, на 6,14%, сообщает SteelOrbis.


МинПром по материалам МеталлСервис

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