Приватизацию ОГКХ назначили на 31 августа

Государство оценило свои титановые комбинаты в 3,7 миллиарда гривен.

Аукционная комиссия по продаже Объединенной горно-химической компании (ОГХК) назначила приватизационный аукцион на 31 августа.

Об этом сообщил во вторник, 22 июня, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Правительство утвердило условия приватизации. Стартовая цена 3,7 млрд грн сформирована советником по приватизации по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия. Аукционная комиссия определила дату проведения - приватизационный аукцион состоится 31 августа 2021 года", - написал он в фейсбуке.

По его словам, предварительную заинтересованность в объекте выразил широкий круг инвесторов, часть из которых - иностранные.

АО "Объединенная горно-химическая компания" - государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В его структуру входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.

В августе 2016 года Кабинет министров отнес ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с блокированием большой приватизации из-за коронакризиса.

ОГХК станет первым объектом крупной приватизации, который будет выставлен на прозрачный аукцион после ее разблокирования.

Приватизация крупных предприятий в Украине не происходила с 2005 года, когда за 4,85 млрд долл компания Mittal Steel выкупила Криворожсталь.