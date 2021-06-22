Чиновники столичной ГНС способствовали коммерсантам в уклонении от налогов на 2,5 млрд грн

Противоправная схема действовала с середины прошлого года.

Государственное бюро расследований разоблачило в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. Чиновники способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен, информирует пресс-служба ГБР.

"Во время досудебного следствия работники ГБР установили, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции. Налоговики, согласно действующему законодательству, должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, вместо этого они за неправомерное вознаграждение не "замечали" грубых нарушений налогового законодательства", - сказано в сообщении.

По имеющейся информации, противоправная схема действовала с середины прошлого года и позволила дельцам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

Работники ГБР провели обыски в служебных помещениях ГНС в г. Киеве .

Уголовное производство начато по статье "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, депутатов Киевского горсовета уличили в "крышевании" МАФов.