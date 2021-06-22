Агрохолдинги завышают цены на продукцию и не платят налоги

Агрохолдинги завышают цены на продукцию и не платят налоги

Агрохолдинги "съедают" государственное финансирование и в погоне за сверхприбылью провоцируют рост стоимости агропродукции на внутреннем рынке. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он напомнил, что сегодня цены на продукты питания на украинском рынке растут в 1,5 раза быстрее, чем на внешних рынках. Например, подсолнечное масло в апреле 2021 года подорожало на 64%, по сравнению с апрелем 2020 года. В то же время его экспортная стоимость выросла на 43%. По другим продуктам рост цен составил: на сахар - 68%, яйца - 34%.

По данным экспертов, средняя украинская семья вынуждена тратить на еду 40% ежемесячного заработка. Бедные семьи тратят на продукты 70% доходов. Причем украинцы вынуждены покупать еду по ценам, которые выше среднемировых. А в это время агрохолдинги пользуются упрощенной системой налогообложения и не платят налог на прибыль, отмечает нардеп.

"Миллиардные поступления в бюджет, о которых часто приходиться слышать - это налоги, которые платят работники, а не агрохолдинги. Кроме того, в сельском хозяйстве неофициально работает около 1,5 млн человек. При средней официальной з/п легальное трудоустройство этих людей принесло бы в бюджет 30 млрд грн в год только по налогу на доходы физлиц", - подчеркивает Д.Шпенов.

Он обратил внимание на то, что вместо того, чтобы навести порядок в отрасли, государство еще доплачивает крупному аграрному бизнесу. Например, при экспорте агрохолдинги получают возмещение НДС. За 5 месяцев 2021 года "Кернел" получил 9,96 млрд грн, уплатив всего 360 млн грн налогов, "АДМ Юкрейн" - получил 4,66 млрд грн, а уплатил 100 млн грн, "Нибулон" - 4,28 млрд грн и 460 млн грн, соответственно.

"Государство затеяло изменения в Налоговый кодекс. Предполагается, что дополнительная фискальная нагрузка ляжет в основном на промышленность. Агрохолдинги же продолжат зарабатывать сверхприбыли, получая при этом возмещение НДС. Считаю, что пора прекратить паразитирование агрохолдингов на государстве и гражданах и поставить их в рамки справедливого налогообложения", - подчеркивает народный депутат.



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