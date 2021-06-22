Китай увеличивает производство арматуры

По данным государственного статистического управления КНР , в мае 2021 года производство арматуры в Китае составило 24,673 млн. тонн. Рост объёмов в годовом соотношении - 3%. За пять месяцев показатели выросли на 13,5% до 110,881 млн. тонн.



Майское производство катанки составило 15,017 млн. тонн, что больше год к году на 3,4%. С начала 2021 года металлургические предприятия КНР нарастили показатели по данной металлопродукции на 12,2% до 69,103 млн. тонн.



Всего за май металлурги КНР изготовили 124,694 млн. тонн готового проката - на 7,9% больше в годовом исчислении. За январь-май объёмы выросли на 16,8% до 576,572 млн. тонн.