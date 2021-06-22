В январе-мае мировое производство алюминия выросло на 4,35%

По итогам января-мая 2021 года производство первичного алюминия в мире составило 27,942 млн. тонн. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 4,35%, сообщается в материалах International Aluminium Institute.



В мае общемировое производство первичного алюминия составило 5,744 млн. тонн (месяцем ранее - 5,543 млн. тонн). Улучшение показателей год к году - 5,78%.



На долю Китая в общем объёме пришлось 3,344 млн. тонн первичного алюминия (в апреле - 3,216 млн. тонн), что превышает результат мая 2020 года на 8,9%.