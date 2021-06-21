В Грузии приватизировали дачу Берии

Дом продали за 800 тысяч долларов.

Фото: facebook.com/geostalk

В Грузии продали бывшую резиденцию наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии, расположенную в поселке Коджори недалеко от Тбилиси.

Как сообщает местное издание "Коммерсант", ее продали на аукционе за 2,5 млн лари (примерно 800 тысяч долларов) компании "Иберотель". Вместе с дачей, находящейся в процессе получения статуса архитектурного памятника, в собственность компании переходит 22 560 квадратных метров земли не сельскохозяйственного назначения.

За дом состязались три компании, было сделано более 400 ставок.

Директор "Иберотель" Иване Барбакадзе заявил, что пока точно не знает, как его компания будет использовать дачу, находящуюся в запущенном состоянии. Не исключено, что бывшая летняя резиденция главы советских спецслужб станет отелем - она расположена в живописном месте курортного района Коджори.

Фото: facebook.com/geostalk

Фото: facebook.com/geostalk

Фото: facebook.com/geostalk

Дача Берии после его расстрела в 1953 году оставалась в собственности МВД СССР. После распада Советского Союза некоторое время там был детский лагерь. Затем резиденцию забросили.

Напомним, что в 2017 году украинская прокуратура посмертно сообщила Берии о подозрении в геноциде (ч. 1 ст. 442 УК) за депортацию крымско-татарского народа. Расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымско-татарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР было начато в декабре 2015 года.

В Украине уже есть опыт посмертного осуждения советских политиков. В 2010 году украинский суд назвал виновными в Голодоморе Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Косиора, Чубаря и Хатаевича, но закрыл уголовное дело против них в связи со смертью.

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