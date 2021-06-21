В Иране произошло аварийное отключение единственной АЭС

Единственная в Иране атомная электростанция Бушер внезапно испытала аварийное выключение. По предварительным данным, на восстановление работы может уйти три-четыре дня, пишет Arab News.

Представитель государственной электроэнергетической компании Gholamali Rakhshanimehr сообщил, что авария может привести к отключению электроэнергии. Для того, чтобы предотвратить нарушения в поставках электричества в Тегеран, от поставок отключили 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления энергии, пишет ISNA.

Это первый случай отключения АЭС с момента запуска в 2011 году. Бушерская атомная электростанция была запущена при поддержке РоSSии. Она заправляется роSSийским ураном и находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии ООН .