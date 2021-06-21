В Иране произошло аварийное отключение единственной АЭС

От электроснабжения отключили 57 организаций с высоким уровнем потребления энергии.

В Иране произошло аварийное отключение единственной АЭС
Бушерская АЭС
Фото: Energybase.ru

Единственная в Иране атомная электростанция Бушер внезапно испытала аварийное выключение. По предварительным данным, на восстановление работы может уйти три-четыре дня, пишет Arab News.

Представитель государственной электроэнергетической компании Gholamali Rakhshanimehr сообщил, что авария может привести к отключению электроэнергии. Для того, чтобы предотвратить нарушения в поставках электричества в Тегеран, от поставок отключили 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления энергии, пишет ISNA.

Это первый случай отключения АЭС с момента запуска в 2011 году. Бушерская атомная электростанция была запущена при поддержке РоSSии. Она заправляется роSSийским ураном и находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии ООН.

Напомним, что более 1000 центрифуг для переработки урана были выведены из строя в результате аварии на иранском заводе в городе Натанг, случившейся 11 апреля этого года. Кроме того, была разрушена наземная энергосистема. Из-за этого процесс обогащения урана в стране был парализован. После аварии Иран заявил, что хочет обогащать уран уже не на 20, а на 60%. Для сравнения, изготовление ядерного оружия требует обогащения на уровне 90%.

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