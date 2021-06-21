Биткоин катастрофически рухнет уже в ближайшее время, - Bank of America

Биткоину осталось недолго. Главная криптовалюта рухнет уже в ближайшее время. Биткоин будет жить долго и счастливо, и уже в этом году его стоимость вырастет до 100 тысяч долларов. Пожалуй, еще никогда за свою 12-летнюю историю биткоин не вызывал столько противоречивых мнений у людей, знающих толк в финансах и тонко чувствующих малейшее дуновение на рынке денег.

Биткоин рухнет в ближайшее время - Bank of America

Одни прочат биткоину стремительное падение вниз – до 24, а то и до 20 тысяч долларов. Другие говорят, что он не менее стремительно улетит вверх, достигнув заветного 100- тысячного рубежа.

Что говорят оптимисты

Многие крупные компании с мировым именем совсем не против наряду с фиатными деньгами использовать и цифровые. Например, компания General Motors заявила о готовности принимать биткоин в качестве платежного средства за свою продукцию. В компании рассматривают такую возможность в перспективе.

Миллиардер Илон Маск опять начал делать реверансы в сторону биткоина, и это сразу приободрило рынок криптовалют.

Биткоин рухнет в ближайшее время - Bank of America

Некоторые страны заявили, что готовы использовать биткоин в качестве платежного средства на государственном уровне. А Сальвадор вообще объявил, что его майнеры будут использовать энергию вулканов, что сделает процесс майнинга абсолютно "чистым".

Однако наряду с оптимистичными вестями, биткоин обрастает и пессимистическим прогнозами.

Что прогнозируют пессимисты

Пессимисты, среди которых также хватает авторитетных людей, говорят, что 35-36 долларов, за которые нынче продается биткоин – это еще не дно. Дно будет, когда он рухнет вниз до 20 тысяч.

Так, один из четырех крупнейших банков США, Bank of America, заявляет, что биткоин – это финансовый пузырь. И уже в ближайшее время этот пузырь должен оглушительно лопнуть. Банк дал ему не лестное прозвище "матерь всех пузырей" и рассматривает его именно с таких позиций.

Аналогичной позиции придерживается и предприниматель, а также автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. Он говорит о "крупнейшем крахе в мировой истории" и прочит биткоину падение до 24 тысяч долларов.

Биткоин рухнет в ближайшее время - Bank of America

"Самый большой пузырь в мировой истории становится больше. Приближается крупнейших крах в мировой истории. Покупайте больше золота и серебра. Ожидайте падения биткоина до $24 000", — написал Кийосаки в своем Twitter.


Марченко Любов, Тудей

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