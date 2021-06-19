Минфин оценил празднование 30-й годовщины независимости в 5,4 млрд гривен

Мероприятия по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, утвержденные распоряжением Кабинета министров №583 от 31 мая, обойдутся в 5,4 млрд гривен.

Об этом свидетельствует вывод Министерства финансов.

"Согласно финансово-экономических расчетов к проекту акта его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 2 423 200 000 грн, в том числе дополнительная потребность составит 840 500 000 гривен", - сказано в нем.

Утвержденный Кабинетом министров план предусматривает целый ряд мероприятий, среди которых, например, концерт и военный парад с артиллерийским салютом в центре Киева; выставка военной техники; проведение саммита Крымской платформы и саммита первых леди и джентльменов; торжественные мероприятия в регионах и тому подобное.

Напомним, президент Владимир Зеленский обещал, что празднование 30-й годовщины независимости Украины будет продолжаться три дня и станет незабываемым.