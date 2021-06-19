В "Борисполе" в самолете обнаружили 400 кг военных товаров

Воздушное судно следовало по маршруту "Белая Церковь - Борисполь - Гардая (Алжир) - Абуджа (Нигерия)".

В "Борисполе" в самолете обнаружили 400 кг военных товаров

В киевском аэропорте "Борисполь" пограничники совместно с СБУ обнаружили в самолете 400 кг товаров военного назначения.

Об этом говорится на сайте МВД.

Так, в самолете АН-12 обнаружили 400 кг авиационных воздушных винтов с маркировкой.

Воздушное судно следовало по маршруту "Белая Церковь - Борисполь - Гардая (Алжир) - Абуджа (Нигерия)".

На место происшествия также прибыли представители Центрального научно - исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

По предварительной экспертной оценке, данные авиационные воздушные винты с маркировкой относятся к товарам военного назначения.

Сейчас для полного экспертного исследования товары военного назначения изъяли представители Киевской Гостаможслужбы, об обнаружении уголовного преступления по ст. 333 УК в СБУ направлено уведомление.

Напомним, в прошлом году СБУ предотвратила вывоз из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексу. Их планировали вывезти из Украины в одну из стран Ближнего Востока.

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