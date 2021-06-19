В "Борисполе" в самолете обнаружили 400 кг военных товаров
Воздушное судно следовало по маршруту "Белая Церковь - Борисполь - Гардая (Алжир) - Абуджа (Нигерия)".
В киевском аэропорте "Борисполь" пограничники совместно с СБУ обнаружили в самолете 400 кг товаров военного назначения.
Об этом говорится на сайте МВД.
Так, в самолете АН-12 обнаружили 400 кг авиационных воздушных винтов с маркировкой.
Воздушное судно следовало по маршруту "Белая Церковь - Борисполь - Гардая (Алжир) - Абуджа (Нигерия)".
На место происшествия также прибыли представители Центрального научно - исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.
По предварительной экспертной оценке, данные авиационные воздушные винты с маркировкой относятся к товарам военного назначения.
Сейчас для полного экспертного исследования товары военного назначения изъяли представители Киевской Гостаможслужбы, об обнаружении уголовного преступления по ст. 333 УК в СБУ направлено уведомление.
Напомним, в прошлом году СБУ предотвратила вывоз из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексу. Их планировали вывезти из Украины в одну из стран Ближнего Востока.