Туроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданной

Крупный украинский туроператор Mouzenidis Travel сообщил о приостановке своей работы с 18 по 26 июня. На этот период он прекращает обслуживание клиентов.

Компания объявила о приостановке работы на своей странице в Facebook.

"В связи с операционными и техническими возможностями компанией Mouzenidis Travel А.Е. (Греция) временно, в период с 18.06.2021 по 26.06.2021, прекращается прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции, если о другом не сообщается отдельно по бронированию", - пишут в сообщении туроператора.

В этом же сообщении пишут, что туристам, у которых уже были куплены путевки и забронированы туры именно на эти даты, предложат перенести поездку на дату после 1 сентября или на лето следующего, 2022, года. Причем, стоимость отдыха для них останется та же, что и в этом году.

При этом, тем, кто уже прибыл по путевке, обеспечат полноценный отдых, как и было обусловлено, включая обратный авиаперелет в Украину.

"Ожидаем продолжение туристического обслуживания после 26.06.2021 года", - оптимистично написали в сообщении.

При этом туроператор приносит извинения клиентам за причиненные неудобства и надеется на понимание с их стороны.

Клиенты туроператора крайне возмущены

Клиенты туроператора, конечно, выплеснули свое возмущение по поводу происходящего в комментариях к этому сообщению. Люди, в частности пишут, что планировали это путешествие целый год, предвкушали его, хотели провести время всей семьей с детьми. Уже даже собрали чемоданы, и тут – такая неприятная неожиданность.

"Это просто ужасно !!!! У нас тур с 26.06 и нам его отменили !!!! Как так можно делать, мы оплатили всю !!! сумму !!! Ждали еще с прошлого года, уже составили чемоданы. Наши дети уже настроены и ждут с нетерпением то море, а вы пишете, что переносить на сентябрь, или на следующий год? !!!! Это по вашему нормально? Испортить семьи из 5 человек отдых, щей сильно пощекотать нервы !!!!", - пишет возмущенная клиентка туроператора.

Женщина также добавляет, что им не нужен тур на другое время, и они будут требовать у оператора вернуть им деньги. Причем не только за путевки, но и будут требовать возместить им моральный ущерб.

В то же время среди клиентов туроператора поползли слухи, что он может не возобновить свою работу вообще. Дескать дело идет к банкротству. Но, как выяснилось, причина остановки работы в другом.

Компания переходит по наследству к другому владельцу

"Пауза в обслуживании туристов в Греции связана с процедурой передачи наследства, оценки имущества, передачи дел новому руководству", - объяснили в компании.

Оформления процедуры вступления в наследство требует остановки всех денежных операций компании. Из-за этого и объявили эту вынужденную паузу в работе. Кстати, прежний владелец туроператора Mouzenidis Travel Борис Музенидис умер в марте этого года.