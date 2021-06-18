Связанные с Пинчуком компании вернули государству две лицензии на добычу нефти и газа

Эти лицензии не использовались 15-16 лет.

Компании "Гео Альянс Таранушинское" (Харьковская обл.) и "Гео Альянс Юго-Орельское" (Днепропетровская обл.) добровольно вернули государству две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает “Интерфакс-Украина”.

По словам Данилова, соответствующие лицензии не использовались 15-16 лет.

"Впервые в истории независимости Украины произошло событие, которое, мы надеемся, будет приобретать прецедентный характер, когда, понимая всю важность реализации политической линии президента Зеленского по наведению порядка в сфере недропользования и социальную ответственность, государству добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО не назвал владельца компаний, однако уточнил, что все они связаны с "одним важным бизнесменом из Днепра".

По данным агентства, в группу "Гео Альянс" входят 19 юридических лиц, крупнейшими из которых являются ЗАО "Природные ресурсы" и ООО "Восточный геологический союз". "Гео Альянс" находится под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы Виктора Пинчука.

Напомним, сегодня СНБО ввел полный пакет санкций против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Под санкции также попали двое роSSийских бизнесменов: генеральный директор госкорпорации "Ростех", председатель совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергей Чемезов и заместитель председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаил Шелков.

СНБО также аннулировал четыре лицензии по добыче титана, три - по разработке углеводородов, три рудных лицензии.