Сумма накопленных на рынке газа долгов представляет угрозу для энергобезопасности Украины

Сумма накопленных на рынке газа долгов превышает 120 млрд грн, что представляет угрозу для энергобезопасности Украины. Об этом рассказал уполномоченный НАК "Нафтогаз Украины" по работе с органами государственной власти Роман Супрун.



"Хотел бы обратить внимание, что потеря платежеспособности у крупных потребителей и сужение рынка сбыта из-за долгового давления является серьезной проблемой. Если ее не решать, то это постепенно ослабит приток инвестиций в отрасль, в том числе в сегмент добычи, что будет негативно влиять на активность заказчиков услуг по транспортировке, хранения газа. В контексте "Северного потока-2" все это представляет значительную угрозу для энергобезопасности страны", - добавил Р.Супрун.



По его словам, сумма накопленных на рынке газа долгов уже превышает 120 млрд грн и этот вопрос требует скорейшего решения. В частности, на это направлен законопроект №3508-д, принятый в первом чтении Верховной Радой.



По словам Р.Супруна, законопроект №3508-д носит рамочный характер, его принятие во втором чтении станет отправной точкой для аудита долгов, анализа причин их возникновения, принятие дополнительных нормативных актов и окончательного урегулирования проблемы.



Ранее, как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предложил списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ.



По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.



Как сообщалось, 26 мая Кабинет министров поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.



После этого "Нафтогаз" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. В частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).



